Potenza, “botta e risposta” tra Telesca e Galella sulla piscina olimpionica

POTENZA – Il tema del “botta e risposta” tra il consigliere regionale, neo segretario cittadino del capoluogo lucano, Alessandro Galella, e il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, è la realizzazione della nuova piscina olimpionica. “La piscina olimpionica finanziata con ben 10 milioni di euro del fondo sociale di coesione europeo dal Governo Meloni rappresenta un traguardo storico per la Basilicata, si parla di un obiettivo atteso da oltre 30 anni”, ha affermato Galella. “La piscina olimpionica avrà una lunghezza di 50 metri, una larghezza di 25 metri e sarà dotata di 10 corsie per consentire gare e allenamenti simultanei garantendo condizioni ottimali per gli atleti. Un sogno che si realizza, insomma, se non fosse per il Sindaco Telesca che in dieci mesi ormai di mandato non ha fatto nulla. Nessuna richiesta né un vago interessamento. Io avrei destinato una squadra intera di tecnici del comune solo per portare a termine questo importantissimo obiettivo. Ora basta, il sindaco invii immediatamente una richiesta di incontro all’autorità regionale del fondo per fare finalmente il primo passo”, ha concluso il Consigliere.

“Rassicuro Galella, piuttosto ripassi la matematica”, la risposta del sindaco Telesca che afferma: “A differenza sua, non intendo partecipare a questa bagarre basata sul nulla; il mio obiettivo è informare i cittadini della verità. Innanzitutto, vorrei sottolineare che Galella dovrebbe rivedere le sue nozioni matematiche. La mia proclamazione è avvenuta l’11 luglio, quindi sono trascorsi poco più di sette mesi da quando, con una larga maggioranza, amministro la città, e non dieci mesi come erroneamente dichiarato. In merito al finanziamento per la città di Potenza, tanto sbandierato con grandi proclami, è importante chiarire che siamo ancora nella fase di costruzione. Grazie alla mia impostazione istituzionale e al costante dialogo con l’ente regionale, è stato aperto un tavolo per definire il disciplinare di attuazione dell’intervento, in attesa dell’impegno contabile necessario per consentire al Comune di procedere. Queste sono azioni ben note a chi, dopo aver lavorato, è in grado di raggiungere risultati concreti. Per chi è abituato a fare meri spot, il lavoro necessario per conseguire tali obiettivi può apparire insignificante, ma non lo è affatto. Infine, vorrei ricordare a Galella, non residente a Potenza, che la piscina verrà realizzata nella nostra città, che ha un territorio vasto e ricco di località, le quali, sebbene possano portare nomi che evocano paesi limitrofi, sono a pieno titolo parte del territorio potentino da sempre. Rassicuro quindi i cittadini potentini, insieme continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità, anche sulla piscina olimpionica”, ha concluso il sindaco Telesca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author