Potenza, ai pazienti della Pediatria il “Regalo sospeso” dell’Unicef

POTENZA – Continuano le attività e le azioni solidali in questi periodi di festa in Basilicata. L’Unicef di Potenza ha consegnato ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Potenza un “Regalo sospeso” per donare loro un sorriso e un’occasione di svago.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp