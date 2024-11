Porti turistici esclusi da Bolkestein: ‘Vittoria per il settore nautico italiano’

L’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, membro della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati, ha annunciato un’importante vittoria per il settore della nautica da diporto.

La norma inserita nel DL Salva Infrazioni esclude infatti i porti turistici dagli obblighi imposti dalla direttiva Bolkestein sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, garantendo una boccata d’ossigeno a imprese e gestori, che negli ultimi mesi avevano subito un clima di incertezza in merito alle concessioni.

“Sono soddisfatto del risultato ottenuto grazie all’impegno sinergico tra Governo e Parlamento. Ora le imprese potranno investire con maggiore fiducia in un settore strategico per l’economia marittima italiana”, ha dichiarato Maiorano. Il provvedimento, che prevede il rilascio delle concessioni per le strutture dedicate alla nautica da diporto attraverso procedure pubbliche gestite dai Comuni, si pone in linea con le disposizioni europee e le sentenze della Corte di Giustizia Europea, smentendo l’equiparazione con le concessioni balneari introdotta dal governo Draghi nel 2022 con il DDL Concorrenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author