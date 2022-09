POLITICHE SOCIALI – Per molti alunni è suonata oggi la campanella che segna l’inizio del nuovo anno scolastico ma, per effetto dell’autonomia degli istituti scolastici, alcuni pur cominciando nei giorni scorsi, solo oggi trovano gli assistenti per il servizio di integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili dell’ambito territoriale 6/TA