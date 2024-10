Politica, Mariolina Pizzuto sarà il vicepresidente nazionale del Movimento Io Sud

Adriana Poli Bortone, presidente nazionale del Movimento Io Sud, ha annunciato con entusiasmo la nomina della dottoressa Mariolina Pizzuto a Vicepresidente Nazionale del Movimento. Questa decisione, che conferisce a Pizzuto piena autorità per guidare l’organizzazione, segna un momento significativo nella storia del Movimento, attivo dal 2009.

Mariolina Pizzuto è stata una figura chiave all’interno del Movimento fin dalla sua fondazione, dimostrando un forte impegno verso i valori e gli obiettivi delineati nello Statuto. Con la sua nomina, Pizzuto avrà il compito di portare avanti il lavoro del Movimento, un incarico che Adriana Poli Bortone ha deciso di delegare mentre continua a dedicarsi al suo ruolo di sindaco della città capoluogo.

La missione del Movimento Io Sud, come stabilito nell’articolo 1 dello Statuto, è quella di promuovere un patto tra tutte le regioni italiane, sostenendo l’unità nazionale e l’uguaglianza di opportunità tra i territori. Pizzuto, che attualmente ricopre anche la carica di sindaco di Monteroni di Lecce, ha sempre sostenuto queste cause, affrontando con competenza le problematiche sociali e le sfide legate alla povertà nella sua comunità.

Adriana Poli Bortone ha espresso profonda stima per le doti politiche e organizzative della dottoressa Pizzuto, sottolineando come la sua esperienza e sensibilità le permetteranno di guidare il Movimento con passione e determinazione. “Sono convinta che saprà portare avanti i nostri ideali, lottando per i diritti del Mezzogiorno e promuovendo uno sviluppo concreto, lontano da sterili retoriche,” ha dichiarato Poli Bortone.

Nel suo nuovo ruolo di vicepresidente temporaneo, Mariolina Pizzuto guiderà il Movimento fino al congresso, dove avverrà un importante passaggio generazionale, essenziale per sfruttare appieno le potenzialità del progetto politico di Io Sud. Recentemente, il Movimento ha consolidato la sua posizione come seconda forza nella coalizione di centrodestra durante le elezioni amministrative a Lecce, un segnale positivo della sua crescente influenza politica.

La presidente Poli Bortone ha infine rivolto i suoi migliori auguri a Mariolina Pizzuto per questa nuova avventura, sottolineando l’importanza di questa fase di avvicendamento e assunzione di responsabilità per il futuro del Movimento. Anche i responsabili regionali e provinciali di Io Sud hanno espresso il loro sostegno, pronti a collaborare con Pizzuto in questa nuova fase.

Il Movimento Io Sud guarda quindi al futuro con rinnovato ottimismo, con la certezza che la leadership di Mariolina Pizzuto porterà a nuovi traguardi e opportunità per il Mezzogiorno e per l’Italia intera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts