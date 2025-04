“Hai colorato di bellezza la politica”: il commosso addio di Fornari a Donato Metallo

Un messaggio che va oltre la politica, oltre le parole di circostanza. Giuseppe Fornari, presidente di Lecce Città Pubblica, ha affidato ai social un saluto struggente e pieno d’amore per Donato Metallo, il consigliere regionale del Partito Democratico scomparso prematuramente.

Nel suo ricordo, Metallo non è solo un amministratore capace, ma un’anima rara, una persona capace di “colorare di bellezza la politica”, di seminare umanità, accendere passioni, infondere coraggio e diffondere valori.

“Hai sorriso. Hai abbracciato. Hai amato.” – scrive Fornari, evocando i gesti semplici e profondi di chi ha vissuto la politica come servizio, come vicinanza, come cura degli altri.

Il tono è intimo, quasi sussurrato, e si chiude con un’immagine potente e personale: “Ti mando un abbraccio. Uno dei nostri lunghissimi abbracci che mi porterò nel cuore. Per sempre.”

Un addio che racconta non solo il dolore di un amico, ma anche il vuoto che lascia un uomo capace di rendere migliore ciò che lo circondava. “Ciao Donato. Ciao grande, grande, grande amico mio.”

Un abbraccio lungo quanto un pezzo di vita condivisa.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts