Puglia, De Santis ( Pd): Addio a Donato Metallo, il consigliere dal sorriso che ha illuminato la Puglia

La Puglia piange la scomparsa di Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico e già sindaco di Racale, spentosi a soli 44 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore .

Il suo sorriso contagioso, la passione per la politica e l’impegno per i diritti dei più deboli hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità pugliese. Durante la sua carriera, Metallo si è distinto per la promozione di leggi a favore dei diritti civili, come quella contro l’omotransfobia, e per il sostegno alle persone malate, con iniziative come la norma sulle parrucche per le donne affette da cancro e quella sui caschi refrigerati .

Il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, ha ricordato Metallo con parole commosse:

“Donato ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai il suo sorriso e la voglia di lottare per i diritti dei più deboli. La sua passione, la sua generosità e le sue battaglie per i diritti civili erano spinti da una genuina convinzione che la Politica è strumento per migliorare la vita delle persone.”

La comunità politica e civile si stringe attorno alla famiglia di Donato Metallo, ricordando un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, con coraggio, determinazione e un sorriso che continuerà a ispirare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts