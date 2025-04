“Un dolore enorme”: Forza Italia Puglia piange Donato Metallo

Anche Forza Italia Puglia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Racale, scomparso all’età di 44 anni dopo una lunga malattia.

A esprimere il dolore del partito è stato il segretario regionale, l’on. Mauro D’Attis, che ha definito quella di oggi “una giornata tristissima”, sottolineando come la perdita di Metallo rappresenti “un dolore enorme” non solo per la politica ma per tutta la comunità pugliese.

“Esprimo, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia, profonda vicinanza alla sua famiglia, alla sua compagna e al suo amatissimo figlio, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e politiche” – ha dichiarato D’Attis.

Un messaggio che testimonia il rispetto trasversale che Metallo ha saputo conquistare nel corso della sua attività politica, caratterizzata da passione, gentilezza e impegno autentico.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts