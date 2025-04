Il Lecce va in ritiro: a Bergamo per tentare un’impresa scaccia-crisi

Pasquetta sul campo per il Lecce di Marco Giampaolo, che come dichiarato dalla stessa società attraverso un comunicato stampa diffuso nella domenica di Pasqua, continuerà ad essere il tecnico dei giallorossi, almeno fino al termine della stagione. Massima fiducia dunque nell’allenatore, seppur l’idea di un esonero e di un conseguente nuovo cambio in panchina abbia corteggiato per qualche ora Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino, subito dopo il pesante ko rimediato contro il Como.

Dopo qualche ora di riflessione, è arrivata la conferma, con tanto di partenza anticipata per Bergamo. La squadra infatti ha riposato domenica, ritrovandosi all’Acaya nel pomeriggio del lunedì dell’Angelo e dopo la doppia seduta di martedì si partirà destinazione Lombardia. Convocati anche gli indisponibili (causa squalifica) Krstovic e Berisha. Si tratta dunque di un vero e proprio ritiro per chi venerdì sera scenderà in campo contro l’attuale terza forza del campionato. Un impegno proibitivo sulla carta dunque, così come lo sarà anche il prossimo (con il Napoli co-capolista di scena al Via del Mare sabato 3 maggio).

Adesso però il Lecce non può permettersi di guardare in faccia i propri avversari. I giallorossi sono ancora fuori dalla zona retrocessione in virtù del pareggio che ha visto protagonisti domenica Empoli e Venezia. Entrambe, rispettivamente terzultima e penultima, distano però un solo punto, mentre Parma e Cagliari rischiano di allungare, al netto di due impegni se non altro complicati. Insomma, i salentini sono riusciti nuovamente a scongiurare la zona rossa, ma c’è ben poco di cui stare tranquilli: nelle ultime otto giornate è arrivato un solo punto su ventiquattro, e la vittoria manca da fine gennaio.

A Bergamo il Lecce dovrà cercare il colpo grosso, a cinque giornate dalla fine si gioca sul filo del rasoio ed in un clima di contestazione.

