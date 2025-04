Tricase Porto, un masso si stacca dal costone della spiaggia. Nessun ferito

Tragedia sfiorata a Tricase, nel Capo di Leuca. Nelle scorse ore un masso di circa cinque chili si è staccato dal costone roccioso che circonda la spiaggetta del porto, precipitando da un’altezza di oltre sei metri. La fortuna ha voluto che in quel preciso istante nessuno si trovasse a passare da lì.

Zero feriti, dunque, ma tanta paura per i turisti e i bagnanti che in questi giorni stanno affollando la marina, complici il bel tempo e le festività pasquali. Il percorso è stato ora transennato e sono in corso le ispezioni tecniche, disposte in loco dal sindaco Antonio De Donno, per stabilire come procedere in merito alla messa in sicurezza della zona.

Il tutto è accaduto in un’area in cui da molti anni vige il divieto di balneazione imposto dalla Guardia Costiera di Gallipoli e segnalato da numerosi cartelli. Una interdizione sulla quale, tuttavia, tricasini e turisti hanno sempre sorvolato e che adesso torna sotto i riflettori, con possibili soluzioni in arrivo.

