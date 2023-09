BARI – Il ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin in Fiera del Levante ha illustrato le priorità del governo e le politiche per l’energia sostenibile. Sull’eolico offshore l’idea è quella di grosse piattaforme molto a largo delle coste, per non non impattare a livello paesaggistico. Su ex Ilva “dal governo massimo impegno” ha detto Fratin.

