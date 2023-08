Polignano, i camper della discordia

POLIGNANO – Sicuramente non abbelliscono la vista della splendida zona di costa che va da Porto Paradiso a Cala Paguro ma fino a quando sostano nelle aree consentite senza emettere deflussi e occupare sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo, non commettono nessuna infrazione al codice della strada.

Stiamo parlando dei tanto discussi camper che ogni giorno troviamo sulle scogliere a Polignano e che sono stati segnalati anche alla nostra redazione. Siamo andati sul posto, di sabato pomeriggio, e la situazione che abbiamo trovato era abbastanza normale. Caravan parcheggiati in area consentita, con i rispettivi proprietari al mare nelle bellissime acque di Polignano. La zona è controllata dalle telecamere, installate per riprendere gli incivili che conferiscono i rifiuti dove non è consentito ma anche qui nessuna situazione allarmante. Storia diversa si potrebbe presentare di notte, quando ci siamo proposti di tornare a Polignano a mare per verificare la situazione. Il “problema”, tra virgolette, si potrebbe risolvere in due maniere: la prima è l’interdizione della sosta nell’intera area a tutti i veicoli ma questo penalizzerebbe anche i polignanesi che volessero recarsi con il proprio mezzo al mare, la seconda è l’allestimento di un’area camper, che al momento manca, nel territorio comunale. L’amministrazione, interpellata, ha fatto sapere di essersi attivata per questa seconda soluzione e cercare di dare ai camperisti la loro area nella stagione estiva 2024, per la pace di bagnanti, residenti e proprietari di caravan.

