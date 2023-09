Policoro, atti persecutori verso la ex e violenza a P.U.: arrestato

POLICORO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno tratto in arresto un 41enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna dal mese di luglio. Nonostante i precedenti e la misura restrittiva, l’uomo, deliberatamente, disattendeva le prescrizioni imposte dal magistrato per raggiungere l’abitazione della ex compagna. Rintracciato dai militari nei pressi della propria abitazione alla guida della sua autovettura, durante le fasi del controllo si mostrava inizialmente collaborante, per poi scagliarsi improvvisamente contro i militari opponendo attiva resistenza e cagionando lesioni ad uno dei Carabinieri. Immobilizzato dai medesimi operanti, veniva condotto in caserma poiché ritenuto responsabile dei reati di evasione, atti persecutori, lesioni personali e resistenza a P.U., e dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Matera, veniva associato presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi.

