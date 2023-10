BARI – “I sindaci delle Città Metropolitane hanno ricevuto la lettera che era stata preannunciata dal ministro Fitto sugli adempimenti relativi agli importanti progetti per la riqualificazione delle periferie, i cosiddetti Piani Urbani Integrati, che sono nati e sono finanziati col Pnrr. Come abbiamo già detto molte volte, i Comuni sono in regola con le scadenze ribadite oggi dalla lettera del governo e i lavori sono stati aggiudicati entro il 30 luglio 2023, quindi per quanto ci riguarda i cantieri possono andare avanti contando sui finanziamenti europei”. Lo afferma il presidente dell’ANCI e sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio Decaro, in relazione alla lettera a firma dei ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi ai sindaco metropolitani. “Riguardo ai dubbi che continuano a essere sollevati sul rispetto dei tempi, noi diciamo solo che speriamo che tutti gli altri enti chiamati ad attuare il Pnrr sappiano fare altrettanto bene il proprio dovere, come i Comuni hanno dimostrato di saper fare in questi due anni”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp