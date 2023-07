Bari – Il ministro Raffaele Fitto tiene la barra dritta e rassicura sulla rimodulazione del piano nazionale di ripresa e resilienza così come su terza e quarta rata, il governatore Michele Emiliano ne approfitta per una stoccata. Il padrone di casa, Sergio Fontana, torna a battere cassa, per chiedere l’anticipo del 20% sul fondo sviluppo e coesione ma anche di rendere strutturale misure come la decontribuzione sud e un’unica zes per il mezzogiorno. Assemblea generale di Confindustria Bari e Bat con il presidente nazionale Bonomi ospite d’onore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp