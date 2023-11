Pista ciclabile, Comune ‘costretto’ a ultimarla. Rimozione comporterebbe danno erariale

La pista ciclabile di Brindisi, che ormai si è trasformata in una discarica, sarà completata. Non sarà possibile infatti rimuoverla in quanto si profilerebbe la contestazione di ‘danno erariale’ ai danni del Comune. L’assessore Quarta: ‘siamo costretti a ultimarla per evitare gravi conseguenze’

