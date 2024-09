Picerno-Messina 2-0: lucani si riprendono la vetta della classifica

L’Az Picerno di Francesco Tomei, in corsa per il gradino più alto della classifica, ospita al “Curcio”, in questa settima giornata di Campionato, il Messina di Giacomo Modica che vorrà provare a cancellare l’imbattibilità dei melandrini. Siciliani che arrivano da una sconfitta e due pareggi e sono quindi alla ricerca di punti per posizionarsi in zone più sicure della classifica. Ma battere la “Leonessa della Lucania”, non è affatto cosa semplice.

In cronaca. La prima occasione arriva al 13esimo con Graziani che impegna Curtosi alla deviazione in corner. Ancora il Picerno ci prova con Santarcangelo al 23esimo con il numero 16 che ci prova dal limite senza creare grossi problemi all’estremo difensore ospite. Il primo tiro del Messina arriva al minuto 27 con Frisenna da schema su calcio di punizione calcia alto sulla traversa. Al 40esimo buona occasione per i ragazzi di Modica con Anzelmo che impegna Merelli alla prima parata della serata. Termina così un primo tempo senza grandi emozioni.

Nella ripresa buon avvio del Messina che al 50esimo spaventa il “Curcio” con Lia che in ripartenza impegna Merelli con un tiro dal limite. Inizia la roulette dei cambi: nel Picerno entrano Petito e Maiorino per Graziani e Santarcangelo a dare maggiore incisività alla manovra offensiva. Occasionissima per gli ospiti al minuto 66 con Pedicillo che calcia benissimo da posizione defilata ma trova la parata di Merelli che ci arriva con la unta delle dita e alza la palla sulla traversa. Il Picerno trova la rete del vantaggio al minuto 76 con Cardone (1-0) – alla sua prima, pesantissima rete stagionale – che ruba il tempo a tutti e dagli sviluppi del quinto corner chiude con un comodo tap-in alle spalle di Curtosi. La risposta dei siciliani giunge due minuti dopo con Petrungaro che calcia dalla distanza. Ma sono i padroni di casa a raddoppiare con Petito (2-0) a 5 minuti dal 90esimo che si fionda sulla ribattuta di Curtosi sulla punizione di Maiorino realizzando così la rete del definitivo due a zero.

I lucani conquistano cosi la quarta vittoria e la vetta della classifica a pari punti, 15, con il Benevento. Ma il dato più importante è quello relativo alle gare perse: zero. Un Picerno imbattuto si conferma la vera rivelazione di questo Campionato e pensa già alla prossima gara contro la cavese che si disputerà nuovamente nel fortino dello stadio “Curcio”.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – MESSINA

Lunedì 30 settembre 2024, ore 20.30, stadio “D. Curcio”: 7a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO – MESSINA 2 – 0

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Allegretto, Gilli (27’ Seck), Guerra; De Ciancio, Franco; Vitali (23’ Esposito), Cardoni, Graziani (12’ st Petito); Santarcangelo (12’ st Maiorino).

A disp.: Summa, Pitarresi, Ragone, Santi, Cecere, Volpicelli.

All.: Francesco Tomei

MESSINA (4-3-1-2): Curtosi; Lia, Rizzo, Manetta, Ortisi; Frisenna (37’ st Di Palma), Anzelmo (23’ st Petrucci), Garofalo (12’ Petrungaro); Pedicillo (37’ ST Cominetti); Anatriello, Luciani (23’ st Mamona).

A disp.: Krapikas, Ndir, Marino, Re, Morleo, Adragna.

All.: Giacomo Modica

ARBITRO: Manzo (Torre Annunziata). Guardalinee: Renzullo – Carella. Quarto ufficiale: Mascolo

AMMONITI: Vitali, Petrucci, Esposito

NOTE: angoli 5 – 2. Spettatori: 488 + abbonati (330) 126 curva ospiti. Rec. 0’pt, 6’st

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author