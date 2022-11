Picerno, Longo: “Ogni partita adesso è uno scontro diretto”

Condividi su...

“Questo è un girone molto equilibrato, trane nel caso delle prime tre della classifica che fanno un campionato a parte”. Emilio Longo allenatore del Picerno ha presentato la sfida di domenica con la Gelbison: “Non dobbiamo guardare l’avversario, adesso è necessario affrontare ogni gara con lo spirito di uno scontro diretto. L’unico obiettivo è fare punti, siamo in crescita e non possiamo lasciare troppi punti per strada”. E sulla formazione: “Devo ancora prendere alcune decisioni. Mi piace come il gruppo sta affrontando la settimana”.