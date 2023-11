Picerno: Longo, ‘Latina squadra aggressiva e ben allenata’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il successo nel derby contro il Potenza, il Picerno vuole continuare a stupire. Tuttavia, alla vigilia della sfida contro il Latina, il tecnico della leonessa, Emilio Longo, predica calma e maturità: “La squadra ha goduto dei tre punti di lunedì ma la gara non mi è sembrata diversa rispetto alle precedenti. Abbiamo già vissuto questi momenti dopo i successi contro Foggia, Benevento, Giugliano e Turris e abbiamo avuto continuità. Siamo una compagine matura, sappiamo di dover essere sempre al massimo per essere competitivi in ogni incontro. Dobbiamo dimenticare la sfida contro il Potenza, mostrarci umili e vincere i duelli. Domani affronteremo una squadra ben allenata e molto aggressiva. Il Latina sta facendo benissimo e servirà leggere la loro pressione, facendo emergere i loro difetti e i nostri pregi. Dobbiamo continuare con i nostri principi di gioco, mostrando quanto fatto finora. Purtroppo perdiamo Guerra, il quale ha accusato una lesione muscolare e ne avrà per un po’ di tempo. Per alcuni sarà un’occasione per farsi trovare pronti e mettersi in mostra.”

