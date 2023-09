Picerno: il punto alla chiusura del mercato

IL MERCATO DEL PICERNO

ACQUISTI: Merelli (p. Casatese), Summa (p. Trapani, fine prestito), Gilli (d. Gelbison), Biasiol (d. Giugliano), Ciriello (d. Cittadella, prestito), Novella (d. Lazio, rinnovo prestito), Savarese (d. Fasano), Ciko (c. Derthona), Graziani (c. Gelbison), Leone (c. Molfetta, fine prestito), Maiorino (c. Virtus Francavilla), Ceccarelli (c. Avellino), Murano (a. Avellino).

CONFERMATI: Garcia (d), Allegretto (d), Guerra (d), Pagliai (d), De Ciancio (c.), De Cristofaro (c.), Gallo (c.), Pitarresi (c.), Esposito (a), Diop (a), Santarcangelo (a), Albadoro (a).

CESSIONI: Albertazzi (p. Brindisi), Finizio (d. fine contratto), Ferrani (d. fine contratto), Liurni (c. fine contratto), Monti (d. Brindisi), Kouda (c. Spezia), D’Angelo (c. fine contratto), Dettori (c. fine carriera), Geraldi (a. Vis Pesaro), Reginaldo (a. fine contratto), Golfo (c. fine contratto), De Franco (d. fine contratto), Setola (d. fine contratto).

