Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Il Piano comunale della costa è ancora al centro dell’attenzione, la Federazione Imprese Demaniali ha infatti depositato ricorso presso il Tar Lecce, contro il Comune e la Regione Puglia per la sospensione dell’efficacia di tale piano che, dati alla mano, sottolinea non rappresentare la realtà dei fatti.

Il Piano, ribadisce inoltre la Federazione, da una parte carica i Concessionari demaniali esistenti di competenze che non gli spettano con degli adempimenti inutili, inoltre illude i nuovi Imprenditori Balneari, attraverso una pianificazione viziata con assegnazioni di spazi dove di fatto non c’è sabbia per realizzare i minimi standard di servizi come previsti dalle norme regionali.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts