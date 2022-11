Condividi su...

MATERA – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della festa delle Forze Armate, anche quest’anno i Carabinieri di Matera hanno allestito due vetrine in un esercizio del centro per celebrare la particolare occasione. Quest’anno sono stati esposti due pezzi forti, una corazza ed un elmo direttamente provenienti dal Reggimento Carabinieri Corazzieri di Roma (che assicura la scorta al Presidente della Repubblica) nonché una Grande Uniforme Speciale completa da Ufficiale dell’Arma. Le vetrine sono visibili presso una galleria d’arte di Via Ridola per tutta la settimana.