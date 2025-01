Paura sulla strada provinciale San Giorgio – Monteparano: auto si ribalta

SAN GIORGIO JONICO (TA) – Ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Paura sulla strada provinciale che collega San Giorgio Ionico a Monteparano, nel tarantino, a causa di un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 23 gennaio poco prima delle 20.30, coinvolta una Fiat Panda. A bordo dell’auto c’era solo il conducente, per cause da accertare il veicolo, si è ribaltato, alla guida un giovane di 20 anni che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Taranto per garantire la sicurezza e rimuovere il mezzo dalla carreggiata, per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Manduria e una pattuglia dei Carabinieri di San Giorgio Jonico. Una strada quella dove è avvenuto l’incidente spesso teatro di sinistri stradali, nonostante sia molto frequentata risulta scarsa l’illuminazione e stretta la carreggiata.



