Paura in periferia a Lecce, a fuoco due auto

Lecce – Tanta paura nella notte alla periferia di Lecce dove hanno preso fuoco due automobili parcheggiate all’interno di un cortile di una privata abitazione. È stata infatti un’altra notte “rovente” in provincia ma, questa volta, proprio nel capoluogo salentino. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti a Lecce in via Ariano Irpino, al civico 6, per un incendio che ha distrutto un’Audi Q3 parcheggiata nel cortile di un’abitazione privata. Le fiamme sprigionatesi per cause ancora in corso di accertamento, oltre a distruggere completamente l’autovettura, hanno danneggiato anche la parte anteriore di una Porsche ibrida parcheggiata accanto. Non solo perché sono stati investiti dalle fiamme anche dei contenitori di plastica presenti nel giardino. L’incendio ha solo lambito i muri della casa. I vigili del fuoco infatti sono riusciti a spegnere il rogo e a evitare che si propagasse ulteriormente. Presenti sul posto i carabinieri per le indagini e un’ambulanza del 118 per precauzione.

