Paura a Brindisi: in fiamme azienda di smaltimento rifiuti

Paura e tensione a Brindisi. Un vasto incendio di balle di rifiuti si è sviluppato a partire dalle ore 8,30 di oggi, venerdì 22 novembre, nella zona industriale. Le fiamme sono divampate in un deposito scoperto di via Newton. A fuoco rifiuti di ogni tipo, come mobili e materassi. L’intensa colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza, addirittura dal centro città. Super lavoro per i vigili del fuoco. La zona è stata completamente chiusa e alcune aziende adiacenti evacuate.

