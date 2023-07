Parma: Precipita mentre lavora, potentino muore a Busseto

Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di sabato 8 luglio a Busseto, provincia di Parma. A perdere la vita Maurizio Giordano, operaio 38enne di Baragiano (Potemza), caduto dal tetto della Ibis, società leader nel mondo degli insaccati, dove stava montando alcuni pannelli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato precipitando da un’altezza di 10 metri morendo sul colpo. Oltre ai mezzi di soccorso, sul luogo dell’incidente i Carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro.

Qualcosa potrebbe essere andato storto mentre Giordano si trovava sull’elevatore o sull’impalcatura allestita per montare una serie di pannelli. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

“È inammissibile assistere a questa strage quotidiana – dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale UGL, e Florence Costanzo, segretaria regionale UGL Basilicata -. Nel 2022 sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail. Occorre investire sulla formazione dei lavoratori e puntare su maggiori controlli nei cantieri per rafforzare la cultura della sicurezza. Esprimendo il cordoglio dell’UGL alla famiglia della vittima, invitiamo il Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell’agenda politica. La manifestazione dell’UGL ‘Lavorare per vivere’ ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile delle cosiddette ‘morti bianche’”. Ci stringiamo al grande dolore della famiglia per questa terribile perdita”, concludono.

