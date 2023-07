Inchiesta “San Carlo”, tutti assolti: parla Pittella

E’ stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” l’ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, per la vicenda relativa alla nomina del dottor Rocco Maglietta a commissario dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza. Ai nostri microfoni, l’attuale consigliere regionale di Azione, si dice soddisfatto ma dispiaciuto, e risponde anche in merito ad una possibile ricandidatura alla presidenza della Regione.

