Fabio Cairoli, amministratore delegato di Igt Global Lottery si è spento. Aveva 58 anni, e la morte sarebbe sopraggiunta a causa di un malore, mentre trascorreva qualche momento di relax a bordo di uno yacht ormeggiato all’isola del Giglio.

A nulla sarebbero valsi i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari, sempre sll’Isola del Giglio poiché l’uomo sarebbe deceduto immediatamente per cause naturali. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo di Cairoli , trasportato quindi presso l’obitorio di Grosseto.

Il celebre CEO di Lottomatica, Fabio Attilio Cairoli , è stato un noto manager nel campo delle lotterie. Dal 2012 in Igt , concessionaria statale di Gioco del Lotto , Gratta e Vinci e Lotteria Italia.

