Pareggio che non accontenta nessuno al “San Sabino”: 0-0 tra Canosa e Molfetta

CANOSA DI PUGLIA – Battaglia senza gol al “San Sabino” tra Canosa e Molfetta, termina a reti bianche il match clou della 23^giornata del Girone A di Eccellenza. Gara subito vibrante, al 4′ Menezes raccoglie il pallone vagante dalla sinistra e fa da sponda a Bentos, Chironi ci mette una pezza. 10′, mischia sugli sviluppi di un corner, Bentos poggia in rete ma il direttore di gara ferma tutto. Al quarto d’ora giunge il primo sussulto del Molfetta, e che sussulto: lancio lungo di Chironi che rischia di trasformarsi in assist, Triarico sorprende tutti con un tocco morbido che si scaglia sul palo. Il colpo di scena arriva al 20′, angolo vanificato da un fallo in attacco su Colaci di Pignataro, quest’ultimo scalcia l’avversario ed è punito con il rosso diretto, grandi polemiche e Canosa in dieci uomini. Il Molfetta sale in cattedra, al 28′ il tentativo di Lavopa termina fuori di un soffio, due minuti dopo il destro di Triarico è murato, sfera comunque non lontana dal palo. Moto d’orgoglio dei canosini nel finale di frazione, al 40′ Romano e Bayo scambiano, quest’ultimo si fa ipnotizzare da Chironi a tu per tu. 42′, Ibra Bayo si accende e lascia partire un destro velenosissimo, brivido per i biancorossi. Dall’altra parte l’incornata di Di Fulvio chiude un primo tempo infuocato ma senza reti.

Ripresa meno divertente ma altrettanto combattuta. Al 64′ Colaci serve Triarico che da posizione defilata incontra i guantoni di Vicino. 67′, tornano a ringhiare i padroni di casa, il lancio di Montrone dalle retrovie sorprende la difesa biancorossa, Nannola sfugge e impegna Chironi. 72′, grave ingenuità di Rizzi che già ammonito interviene in maniera rude su Milella, l’arbitro non ha dubbi, doppio giallo per il terzino del Molfetta, ristabilita la parità numerica al “San Sabino”. Le due squadre vanno a folate, le energie vengono meno. L’ultimo guizzo è dei rossoblù, al 90′ la punizione di Bayo riesce soltanto a spaventare Chironi. 0-0 al triplice fischio, un pari che fa felice soprattutto il Bisceglie, adesso a +10 proprio dal Molfetta.

