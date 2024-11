Papa Francesco con la sciarpa del Lecce, regalo del piccolo Filippo

Roma – Una storia bellissima di fede che a quella sacra abbina quella profana, ma purissima di un bambino, per la propria squadra del cuore. Il protagonista è il piccolo Filippo, 9 anni di Lecce, tifosissimo del squadra della sua città sempre presente agli allenamenti e alle partite dei giallorossi. Filippo, assieme a papà Giuseppe e mamma Valentina, questa mattina è stato accolto in udienza generale del Papa, Il piccolo tifoso leccese, ha portato in Vaticano la sciarpa giallorossa del Lecce che ha donato a Papa Francesco, ma non si è limitato a questo perchè, dopo aver fatto indossare il cimelio a Sua Santità ha chiesto e ottenuto la benedizione per la squadra e la dirigenza per evitare la retrocessione in Serie B. Un momento, come detto, che ha unito la fede sacra a quella profana tra i “Forza Lecce” di Filippo e le risate del Papa che ha accettato di buon grado il regalo.

