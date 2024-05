Palmisano: ‘Tavolo permanente in Europa insieme agli agricoltori’

“L’agricoltura è vita e non possiamo dimenticarci del grido di dolore dei tanti produttori italiani e del Mezzogiorno. La vera battaglia sul loro futuro si gioca in Europa ed è per questo che il loro coinvolgimento nelle strategie future è essenziale”. Lo dichiara in una nota Valentina Palmisano, candidata alle elezioni Europee (8-9 giugno 2024) con il Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione Sud.

“Serve un tavolo di confronto permanente per analizzare quelle che sono le maggiori problematiche del settore e contestualmente introdurre a livello europei incentivi economici per le imprese che adottano pratiche sostenibili e nuovi posti di lavoro nell’ambito delle pratiche ‘verdi’. Fondamentale dovrà essere un pacchetto di agevolazioni fiscali a partire da misure per i giovani che dovranno essere i protagonisti di un nuovo percorso che sappia coniugare il patrimonio storico della nostra agricoltura con le attuali sfide della sostenibilità”, aggiunge.

