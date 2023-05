Pallamano: Finale scudetto, Fasano a Sassari per Gara 1

È già tempo di Finali Scudetto per la Sidea Group Junior Fasano, che scenderà in campo alle 18.30 di domani al PalaSantoru di Sassari per Gara 1 della serie che assegnerà il tricolore.

Entrambe le finaliste hanno sovvertito il fattore campo nelle semifinali, con i biancazzurri che hanno eliminato il Merano in due match (33-32 nella palestra Zizzi, 34-34 in Alto-Adige), e con gli isolani che invece hanno superato il Bressanone in tre partite (28-32 interno, seguito dai due successi esterni rispettivamente per 25-30 e 20-21), con l’atto conclusivo della stagione 2022/23 che è di fatto un inedito per quanto concerne l’assegnazione di un titolo.

La compagine sarda, che ha in bacheca una Coppa Italia conquistata lo scorso anno, giunge per la prima volta in fondo ai Play-Off, mentre per il team fasanese, che annovera nel proprio palmares tre scudetti, tre Coppa Italia ed una Supercoppa, si tratta della settima finale della propria storia.

In questo campionato, in regular season, i due club hanno ottenuto una vittoria casalinga a testa (37-34 in Puglia, 34-33 in Sardegna), con il Sassari cresciuto notevolmente nell’ultima fase del torneo grazie anche all’arrivo come guida tecnica dell’esperto “Zupo” Equisoain, che ha saputo esaltare l’ottima rosa a sua disposizione. Più costante invece il cammino dei ragazzi allenati da Vito Fovio, che hanno anche raggiunto in questa stagione gli ottavi di European Cup (superando due turni), e la finale di Coppa Italia.

Ad arbitrare Gara 1 delle Finali Scudetto, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e gratuitamente in streaming su ElevenSports, saranno i sig.ri Ciro e Luciano Cardone (coadiuvati dai commissari federali Leandro Pietraforte e Luigi Visciani). Gara 2 ed eventuale Gara 3 si disputeranno invece nella palestra Zizzi di Fasano, rispettivamente il 18 maggio alle 18.30 ed il 20 maggio alle 20.30.

”Siamo molto concentrati e focalizzati verso l’obiettivo – dichiara capitan Flavio Messina -, andiamo a Sassari per vincere la partita, anche perché è molto importante aggiudicarsi la prima per evitare, come accaduto l’anno scorso, di avere tutte le pressioni addosso in Gara 2 pur giocando in casa. Sappiamo che non sarà semplice, dovendo affrontare una squadra forte e in forma, ma anche noi siamo in condizione e proveremo anche a sfruttare il giorno di “riposo” in più rispetto a loro per ottenere il successo”.

