Pallamano A/Gold, Fasano: tesserato il portoghese Joao Marinho Da Cunha

La Sidea Group Junior Fasano annuncia il tesseramento del terzino portoghese Joao Marinho Da Cunha, classe ’97, proveniente dallo Jags Voslau (HLA MeisterLiga austriaca). L’atleta alto 1,88 m, che ha scelto il numero 21, ha indossato in patria la maglia dell’Arsenal da Devesa dal 2017 al 2021, per poi trasferirsi in Belgio nell’HC Atomix nel 2021/22 e infine in Austria, evidenziandosi sempre come prolifico realizzatore.

Destro di mano, ma utilizzabile sia sul fronte sinistro che destro dell’attacco, oltre che in fase difensiva, Joao Marinho Da Cunha sarà a disposizione già oggi, 13 gennaio, nella trasferta di Merano, ultima gara del girone d’andata e prima del 2024.

”Sono molto contento di far parte di questo fantastico club – dichiara il terzino lusitano –. Sin dal primo momento sono stato trattato come uno di famiglia, e questo significa molto per me. Sono qui per dare tutto, sia dentro che fuori dal campo, per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi, conquistando titoli. Lavoriamo insieme, sostenendoci l’un l’altro e renderemo anche questa stagione memorabile per i nostri tifosi e per il club”.

Lascia invece la Sidea Group Junior Fasano il brasiliano Leonardo Marcelo Comerlatto, che la società “ringrazia per la professionalità evidenziata in questi mesi in biancazzurro, con l’augurio di buona fortuna per il prosieguo”.

