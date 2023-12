Pallamano A/Gold, Fasano a Bressanone per conservare il primato

Ultimo impegno del 2023 per la Sidea Group Junior Fasano, che alle ore 20 di mercoledì 20 dicembre sarà di scena nel Palasport di Bressanone, contro la locale compagine, nel recupero dell’11^ giornata della Serie A Gold.

Entrambe le squadre sono reduci da un’infelice esperienza a Chieti nelle Finals di Supercoppa, essendo state sconfitte ambedue in semifinale, pertanto il match infrasettimanale rappresenta per entrambe un’occasione di riscatto.

Gli alto-atesini, protagonisti di un cammino positivo in European Cup, nella cui competizione sono approdati agli ottavi, in campionato hanno finora ottenuto 9 vittorie e 2 sconfitte, una in più del team fasanese, che mira dunque a conservare il primo posto in graduatoria, pur nella consapevolezza della difficoltà della sfida.

”Dopo la cocente eliminazione in Supercoppa, trofeo a cui tenevamo molto – dichiara coach Vito Fovio – è positivo aver subito l’occasione di rifarci affrontando un avversario forte contro il Bressanone. Incontreremo una squadra completa, candidata alla vittoria finale, però siamo altrettanto consapevoli delle nostre potenzialità e, di conseguenza, pur sapendo che non sarà affatto semplice, andremo lì per portare a casa i due punti in palio”.

Ad arbitrare l’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Pallamano TV (al link www.youtube.com/watch?v=2P2m8lbC82E) saranno i sig.ri Stefano Riello e Niccolò Panetta (commissario Daniele Bazzanella).

