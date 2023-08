Palio di Oria, un cittadino locale nei panni di Federico II

In vista della prossima, imminente, 56^ edizione del Palio di Oria, la Pro Loco ha indotto una novità importante e per certi versi storica. Il personaggio principale, ossia quello di Federico II di Svevia, non verrà interpretato dal consueto attore o personaggio famoso, bensì da un cittadino locale. Una scelta ben presto abbracciata della comunità federiciana, giustificata ai nostri microfoni dal presidente della Pro Loco Francesco Biasi. Una decisione che permette alla Pro Loco di Oria di smistare altrove il compenso economico che di consueto viene riservato al vip che veste i panni di Federico II. La scelta, al termine di un contest, è caduta sul cittadino oritano Paolo Marsella, elicotterista del corpo dei vigili del fuoco di professione, imperatore per il secondo weekend di agosto in via del tutto eccezionale.

