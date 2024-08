Pagano (Pd): ‘Governo sordo su crisi della mitilicoltura tarantina’

“Nella capitale della mitilicoltura la produzione è seriamente a rischio a causa delle alte temperature dell’acqua, soprattutto nel Mar Piccolo. Un fenomeno che purtroppo avviene sempre più spesso e che impone anche all’allevamento di cozze di fare i conti con le conseguenze del riscaldamento climatico. E’ da tempo che le associazioni che rappresentano i mitilicoltori tarantini chiedono a gran voce la realizzazione di un’area di stoccaggio nel Mar Grande e l’attivazione di una cabina di regia per affrontare il problema in modo coordinato. Siccome il Governo è ancora sordo a queste richieste, presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro Lollobrigida per chiedergli se, come e quando intenda intervenire per risolvere una crisi che sta mettendo in ginocchio un settore importante dell’economia di Taranto”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

