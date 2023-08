OSTUNI – Ha denunciato di aver subito una violenza sessuale, registrata ad Ostuni lo scorso luglio dove la minore, appena 16 anni, si trovava in vacanza in compagnia di alcune amiche. Vittima una turista straniera che, agli agenti di polizia, ha raccontato i particolari di quanto accaduto nel centro storico della Città Bianca.

Ad indagare sui fatti, sotto l’egida della procura, sono gli agenti della squadra mobile di Brindisi, pronti a raccogliere la denuncia della giovane, in vacanza in puglia e, dopo i presunti fatti oggetto di formale denuncia, medicata all’ospedale Antonio Perrino: qui, è stato attivato, come da prassi, il cosiddetto codice rosa dedicato alle donne vittima di violenza.

