Ostuni, auto fuori strada sulla provinciale: conducente in ospedale

OSTUNI – Incidente stradale sulla provinciale 29 che collega Ostuni a San Michele Salentino, a pochi chilometri dalla Città Bianca. Una Fiat Punto è uscita fuori strada, per cause tutte da accertare. Il conducente dell’utilitaria, unica persona coinvolta nel sinistro avvenuto nel primo pomeriggio, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato via ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi, in codice rosso, dov’è ora ricoverato.

