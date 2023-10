Oria, furti d’auto in città: arrestati due ladri

ORIA – Una volta ad agosto dello scorso anno e un’altra volta ad aprile: queste le date di due distinti furti di auto che hanno portato all’arresto di 38enne e di un 27enne di Oria, in carcere perché destinatari di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip e notificata dai carabinieri della locale stazione. I militari al comando del luogotenente Roberto Borrello, sabato scorso, hanno accompagnato i due presunti ladri, indagati per furto aggravato, nel carcere di via Appia. Il provvedimento restrittivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi su richiesta della procura messapica, arriva a margine delle indagini condotte dagli uomini dell’Arma dopo due episodi di furto di autovetture denunciati, come detto, tra l’estate del 2022 e la scorsa primavera.

Nel primo caso, i due hanno agito in piena notte, danneggiando uno dei finestrini posteriori di una Lancia Ypsilon e manomettendo il dispositivo di accensione dell’auto. Nel secondo caso i ladri hanno rubato Fiat Panda di proprietà di un 78enne. In entrambe le circostanze, gli accertamenti dei carabinieri avevano permesso in pochi giorni di risalire all’identità dei presunti ladri, ambedue ben noti alle forze dell’ordine. I veicoli, poi rinvenuti dai militari dell’Arma, erano stai restituiti ai legittimi proprietari. I due indagati, a disposizione del Gip per l’interrogatorio di garanzia. Le accuse a loro carico, come sempre, sono tutte da dimostrare negli eventuali gradi di giudizio.

