Oria, fiamme nel deposito: a fuoco anche Ferrari e Porsche

ORIA – Ci sono anche Ferrari e Porsche tra le auto di lusso custodite in un capannone di contrada Salinelle ad Oria avvolto, intorno alle 22, da fiamme di origine incerta. Non si esclude un corto circuito, per quanto i danni, quanto meno alla struttura, dovrebbero essere ingenti. Sul posto, due squadre di vigili del fuoco arrivate da Brindisi e Francavilla Fontana, in azione, via autobotte, per spegnere le fiamme. Al lavoro anche i carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali, per le indagini del caso che dovranno determinare, sulla base della relazione fornita dal 115, la natura del rogo ed eventuali responsabilità. Le operazioni di spegnimento del fuoco e della messa in sicurezza dell’area dovrebbero andare avanti per tutta la notte.

