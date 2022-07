Ore calde in casa Martina sul fronte mercato. La compagine biancazzurra, nel corso delle ultime ore, ha ufficializzato le riconferme dei terzini Perrini e Cappellari e del metronomo Mangialardi, oltre che il ritorno in avanti di Peppe Lopez, già in valle d’Itria in passato e reduce dall’importante parentesi di Brindisi. Nelle prossime ore giungeranno altre ufficialità. La prima riguarderà la permanenza di Cristiano Ancora, fulcro del reparto offensivo martinese nel corso degli ultimi due anni, e che ritrova quindi la serie D, categoria senz’altro più consona alle sue caratteristiche e al suo curriculum. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, avrebbe trovato un accordo di massima per il rinnovo anche il centrale difensivo Michele Aprile, malgrado su quest’ultimo vi fosse il forte interesse da parte di Manfredonia e Mola.

Sul fronte entrate, la società avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Ciro Lucchese, classe ’96, veterano della zona nevralgica dell’Altamura, anche se il tecnico dei murgiani Ginestra vorrebbe trattenerlo alla sua corte. Nelle prossime ore ci saranno le prime novità.