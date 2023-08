Ondata di calore: bollino rosso a Bari fino al 27 agosto

Ultimi giorni di caldo intenso, poi un ciclone proveniente dal nord Eupopa si abbatterà sull’Italia portando forti piogge e temperature nettamente più basse, ma non in tutta la penisola. Una situazione che si riflette sul bollettino delle ondate di calore del ministero della salute. Bollino rosso per l’elevato rischio fino al 27 agosto per Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina e Roma. Da domenica 27 la situazione cambia radicalmente, i bollini rossi scendono a 8: Ancona, Messina, Palermo, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone e Roma.

