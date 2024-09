Omicidio Giulia Cecchettin, iniziato processo a Filippo Turetta

È iniziato, presso la Corte d’Assise di Venezia, il processo a Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. Assente in aula sia l’imputato che i suoi genitori, mentre era presente Gino Cecchettin, padre di Giulia. L’avvocato difensore di Turetta ha dichiarato che l’imputato potrebbe non partecipare mai alle udienze.

Il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ha chiarito che il processo verte sulle responsabilità personali dell’imputato: “Non è un dibattito sul femminicidio in generale, ma sul singolo caso di Filippo Turetta. Non è uno studio sociologico, ma un procedimento per accertare le responsabilità. Deve svolgersi nel rispetto delle norme e dell’imputato”.

La prima udienza ha attirato l’attenzione della stampa, che segue con grande interesse l’evolversi del caso.

