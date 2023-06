TARANTO – Giunge anche l’ufficialità da parte della Covisoc (commissione di vigilanza sulle società sportive) e della Lega Pro, per l’iscrizione del Taranto Fc al campionato di serie C 2023/24.

La comunicazione è giunta nella serata di venerdì 30 giugno: la società rossoblù ha infatti ottenuto le licenze nazionali per partecipare alla serie C rispettando i criteri infrastrutturali, sportivi, legali ed economici finanziari.

