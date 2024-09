Nuovo Prefetto di Lecce: Natalino Domenico Manno Subentra a Luca Rotondi

Cambio alla guida della Prefettura di Lecce:Natalino Domenico Manno è stato nominato prefetto della città di Lecce, prendendo il posto di Luca Rotondi, che si trasferirà a Bergamo.

Nato nel 1967, Manno porta con sé una lunga esperienza maturata all’interno della prefettura di Milano, dove ha ricoperto il ruolo di viceprefetto vicario. La sua carriera nell’amministrazione civile dell’Interno è iniziata nel 1995, anno in cui è stato assegnato alla prefettura di Lecco. La sua formazione accademica comprende una laurea in Giurisprudenza, che ha sicuramente contribuito a prepararlo per i complessi compiti che lo attendono.

Nel 2004, dopo un trasferimento alla Prefettura di Venezia, Manno ha assunto funzioni dirigenziali nell’Ufficio di Gabinetto, un incarico che ha consolidato la sua esperienza nella gestione delle questioni pubbliche. Dal 2012, è stato promosso a viceprefetto, gestendo l’Area V della protezione civile e coordinando il soccorso pubblico fino all’agosto 2013. Successivamente, ha assunto la responsabilità dell’Area I, dedicata all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Dal 2015 al 2018, Manno ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto, occupandosi della gestione della sicurezza nella Prefettura di Milano. Dal 2020 fino a ottobre 2023, ha svolto le funzioni di viceprefetto vicario, un incarico che lo ha preparato per affrontare le sfide che lo attendono a Lecce.

Il Consiglio dei Ministri, in data odierna, ha ufficializzato i trasferimenti, segnando una fase di cambiamento per la provincia di Lecce

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts