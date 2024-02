Novoli, auto a fuoco nella notte

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, intorno alle ore 23.10 di domenica, è intervenuta a Novoli, per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto.

L’episodio è avvenuto in via Umberto I, ai danni di una Volvo V60, intestata ad un 54enne del posto, che, momento dell’arrivo dei caschi rossi, era già interessata dalle fiamme in maniera generalizzata. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

In seguito all’irraggiamento termico dovuto alle alte temperature, è stata danneggiata una seconda autovettura, una Fiat Punto, ed il portone d’ingresso di una civile abitazione.

Attualmente sono in corso indagini al fine di determinare l’origine e la natura dell’incendio.

