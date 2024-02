OSTUNI – Un nuovo incendio, di probabile origine dolosa, si è verificato domenica pomeriggio in una villa di Cala Rosa Rosa Marina, sulla costa ostunese. Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione di Rocco Colucci, già in passato revisore dei conti del Consorzio ed ex assessore comunale a Ostuni.

Qualche giorno fa l’ingresso di un’altra villetta era stato dato alle fiamme. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri.

