MESAGNE – Utilizzando un bancomat rubato ad un’anziana, avrebbe effettuato diversi acquisti per un importo complessivo di circa 4mila euro. Per questo, la Polizia di Stato, al culmine di accurate attività d’indagine, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi, sono dei poliziotti del Commissariato di Mesagne cui una donna aveva denunciato il furto del proprio bancomat e numerose operazioni di prelievo e pagamenti per un importo complessivo di circa 4000 euro. Una cifra abbastanza consistente considerato che la vittima era una donna anziana la cui unica fonte di reddito era rappresentato dalla pensione.

Spese folli con bancomat rubato, le indagini

Nell’immediatezza della denuncia, gli investigatori individuavano gli sportelli bancomat erano stati effettuati i prelievi e gli esercizi commerciali dove erano state spese altre somme di denaro, provvedendo ad acquisire e visionare le immagini degli impianti di sorveglianza presenti nelle vicinanze. A seguito degli accertamenti, è stato individuato il presunto autore dei reati, persona già nota agli Uffici di Polizia. Le indagini sono state poi cristallizzate nell’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’indagato, raggiunto dall’ordinanza eseguita dagli agenti di polizia. In attesa dell’interrogatorio di garanzia, l’uomo è stato arrestato in regime di domiciliari.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author