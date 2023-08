Notte della Taranta, Roberto Marti: “ Investiremo nelle nostre tradizioni”

È il giorno della X: tra poche per avrà inizio l’attesa Notte della Taranta Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione del “Concertone” della “Notte della Taranta”, ha espresso parlare di profonda emozione: “Sono orgoglioso di partecipare a un evento che valorizza una tradizione salentina, ormai riconosciuta come la musica popolare più importante d’Europa. La Notte della Taranta rappresenta una realtà che incanta residenti e turisti, un modello da esportare e replicare. Scommettere sulla cultura popolare significa affermare e dare maggiore risalto alla nostra stessa identità. È importante, quindi, investire sulle nostre tradizioni. Con un provvedimento della Lega, abbiamo incrementato la dotazione dei fondi per le rievocazioni e i carnevali storici. Ma faremo di più. Intanto, a partire da oggi, insieme alle amministrazioni locali e alle associazioni del territorio, porterò avanti la candidatura della ‘pizzica’ a Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco: sono convinto che meriti questo importante riconoscimento”.

