Roma, “grazie Ceglie Messapica”: Giorgia Meloni saluta la Puglia

ROMA – Una foto col granchio blu cucinato dal ministro e cognato Lollobrigida, una col sindaco, poi in posa nella pasticceria. Infine, il saluto e il ringraziamento “per l’ospitalità di questi giorni nella loro meravigliosa terra. Al lavoro per costruire un’Italia che torni a pensare in grande, a essere consapevole del suo valore e delle sue potenzialità ancora inespresse”. Di ritorno a Palazzo Chigi dopo le ferie a Masseria Beneficio, la premier Giorgia Meloni saluta “tutti gli abitanti di Ceglie Messapica e tutti gli amici pugliesi”. Vacanze finite per il primo ministro, rimasta lontana dai giornalisti e dai paparazzi e, quindi, pronta a rimettersi al lavoro. Non prima, però, di scrivere questo saluto speciale pubblicato su Facebook.

